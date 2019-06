JO de Tokyo : le CIO salue la confirmation par Pyongyang de présenter des équipes intercoréennes

Photo : YONHAP News

Le Comité international olympique (CIO) a salué les propos tenus par le vice-ministre nord-coréen des Sports lors d’une interview diffusée mardi dernier sur China News. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui Radio Free Asia. Lors de son entretien, Won Kil-un a reconfirmé la volonté de présenter des équipes intercoréennes dans quatre disciplines aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.Selon le porte-parole du CIO, cité par la radio américaine, la plus haute instance sportive internationale se réjouit que les comités olympiques nationaux des deux Corées obtiennent à nouveau l’occasion de mener à bien un dialogue en ce sens. La constitution des équipes unifiées fait partie des concertations entre l’instance, les comités nationaux et les gouvernements des deux pays.Pour rappel, Séoul et Pyongyang avaient décidé d’envoyer aux JO de l’an prochain des équipes communes pour le basket, le hockey sur gazon, le judo et l'aviron.