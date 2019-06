Washington enfonce le clou sur la dénucléarisation de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Après l’échec de l’entrevue à Hanoï en février dernier entre Donald Trump et Kim Jong-un, on se demandait s’il existait une différence de vue fondamentale entre les deux pays quant à la définition précise de la dénucléarisation.La secrétaire d'Etat adjointe américaine chargée du contrôle des armements et des affaires de sécurité internationales a répondu à cette question, lundi à Singapour, dans un entretien téléphonique avec les journaux locaux. Un entretien accordé en marge de sa participation au forum sur la sécurité en Asie.Questionnée sur cette définition, Andrea Thomson a clarifié qu’elle consistait à amener la Corée du Nord à abandonner ses armes atomiques, de manière définitive et entièrement vérifiée, et que son pays restait toujours cohérent avec ce principe.La haute diplomate a ajouté que depuis le début de leurs négociations, Washington et Pyongyang s’étaient mis d’accord sur cette définition, qui fera toujours référence jusqu’à la fin des discussions.A propos du dossier sur le contournement, par le pays communiste, des sanctions internationales via les transbordements de cargaisons entre différents navires en haute mer, Thomson a martelé que les gains obtenus par ces transferts illicites seraient utilisés au final pour développer des programmes nucléaires et balistiques.