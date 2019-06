Pyongyang exhorte de nouveau Washington à revoir sa position

Photo : YONHAP News

À une semaine du premier anniversaire du sommet historique de Singapour entre Kim Jong-un et Donald Trump, la Corée du Nord a haussé le ton. Elle a en effet appelé Washington à changer son attitude à l’égard des négociations de dénucléarisation. Leur rencontre avait eu lieu plus exactement le 12 juin 2018.Dans une déclaration publiée hier par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l’Etat communiste a mis en avant que les USA devaient sans plus tarder faire un choix correct et stratégique et revoir leur calcul actuel pour répondre à cette demande le plus tôt possible.Selon le porte-parole, durant cette dernière année, l’administration américaine persistait à demander à Pyongyang d’abandonner en premier lieu ses armes nucléaires. C’est cela qui aurait fait échouer le sommet de février à Hanoï.Dans le même temps, le Nord a évoqué la teneur du discours que son jeune leader avait prononcé en avril devant l’Assemblée populaire suprême, affirmant que sa volonté de mettre en œuvre l’accord de Singapour restait toujours intacte, mais que l’avenir de cet accord dépendrait de la réponse de Washington.Dans son allocution d’avril, Kim Jong-un s’est dit prêt à accepter un troisième sommet avec Trump, « à condition que celui-ci adopte la bonne attitude et cherche une solution que nous puissions partager ».