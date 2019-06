Séoul discute avec le Programme alimentaire mondial des modalités d’assistance alimentaire à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification a annoncé que le gouvernement sud-coréen continuait de se concerter avec le Programme alimentaire mondial (PAM) sur la manière concrète de mettre en action son nouveau projet d’aide humanitaire à Pyongyang. Kim Yeon-chul a fait cette annonce, lors d’une rencontre hier avec des correspondants étrangers basés à Séoul.Séoul a récemment décidé d’accorder une assistance humanitaire aux nord-Coréens menacés de pénurie alimentaire imminente suite à l’une des pires récoltes de cette dernière décennie. Pour ce faire, il a fait appel à l’opinion publique et planche désormais sur les modalités, la date et l’ampleur de son aide.Indépendamment de cette aide, le gouvernement avait promis en 2017 d’apporter 8 millions de dollars d'aide humanitaire à Pyongyang par l’intermédiaire de l’Unicef et du PAM. À ce sujet, le ministre a fait savoir que les procédures internes nécessaires à la mise en place de ce soutien pourraient être terminées dans le courant de la semaine.