Naufrage sur le Danube : trois nouveaux corps retrouvés et identifiés comme ceux de victimes sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Les corps de trois hommes ont été retrouvés hier dans le Danube à Budapest, où un bateau d’excursion a sombré il y a une semaine, avec à son bord 33 sud-Coréens et deux membres d'équipage locaux.Deux d’entre eux ont été découverts à quelque 50 km en aval du lieu de l’accident, le troisième sur la partie extérieure de l’épave. Ils ont tous été identifiés comme étant ceux de sud-Coréens disparus. Parmi ces victimes, deux auraient une vingtaine d’années et l’autre serait sexagénaire.Le bilan passe dorénavant à 12 morts et 14 disparus. Au moment du drame, seules sept personnes ont pu être sauvées.