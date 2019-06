Naufrage sur le Danube : les rescapés souhaitent compléter leurs témoignages

Photo : YONHAP News

Toujours à propos du naufrage sur le Danube du bateau de tourisme baptisé la « Sirène ».Le gouvernement sud-coréen a demandé aux autorités judiciaires hongroises de permettre aux rescapés de livrer des témoignages supplémentaires sur les circonstances de la tragédie, comme ils en ont manifesté leur intention. Séoul les a exhortées aussi à imposer au capitaine et au propriétaire du navire des sanctions à la hauteur de leur responsabilité.Pour le gouvernement et les survivants, les témoignages de ceux-ci sont indispensables pour faire la lumière sur les causes du drame.L’équipe sud-coréenne de réaction rapide dépêchée sur place a également demandé d'effectuer des enquêtes minutieuses sur les membres d’équipage du bateau de croisière Sigyn, de la compagnie Viking, qui a percuté la « Sirène ». Elle a souligné que son commandant, placé en détention, ne devait pas être libéré sous caution, une remise en liberté pour laquelle le tribunal local s’était dit potentiellement favorable samedi.