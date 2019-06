La balance des paiements courants en déficit, une première depuis 2012

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a présenté une balance courante déficitaire pour la première fois depuis sept ans. A en croire les données publiées par la Banque de Corée (BOK), le solde négatif a atteint 660 millions de dollars en avril dernier. La dernière fois que cela est arrivé, c’était en avril 2012 lorsque les exportations vers l’Europe avaient dégringolé en raison de la crise financière dans cette région.Cette déconvenue est notamment attribuable à la régression de l’excédent de la balance commerciale. Les ventes à l’étranger ont reculé de 6,2 % en glissement annuel à 48,3 milliards de dollars, et ce pour le cinquième mois consécutif. De janvier à avril dernier, le chiffre a diminué de 7,8 % pour s’élever à 185,8 milliards de dollars. La banque centrale sud-coréenne a évoqué la baisse des prix des semi-conducteurs et le ralentissement du commerce mondial comme les principales raisons.Concernant les importations, elles se sont accrues à 42,63 milliards de dollars, soit une hausse de 1,8 % sur un an. Sur les quatre premiers mois de l’année, elles ont reculé de 5,3 % à 160,52 milliards de dollars. Une embellie due à l’accroissement des cours des matières premières comme le pétrole et à l’augmentation des achats hors frontières des produits de consommations.La balance des services a également enregistré un déficit de 1,43 milliard de dollars. Le niveau le plus bas depuis deux ans et quatre mois grâce à l’amélioration du surplus dans le tourisme et le transport.