« Parasite » de Bong Joon-ho : gros succès en perspective

Photo : YONHAP News

Palme d’or à Cannes, « Parasite » du sud-Coréen Bong Joon-ho fait déjà un carton dans les salles du pays du Matin clair. Sortie jeudi dernier, cette satire de la lutte des classes a été vue par plus de quatre millions de spectateurs en seulement cinq jours.Ce long-métrage sortira également dans 192 autres pays entre juin et janvier 2020, à commencer par la France aujourd’hui, un record pour un film sud-coréen. Une attention particulière sera portée sur l’accueil qu’il recevra dans les salles nord-américaines à la mi-octobre. De nombreuses productions pouvant se retrouver sur la liste des nominés aux Oscar seront alors projetées.Le New York Times a d’ailleurs évoqué la possibilité que « Parasite » y soit nommé dans les catégories du meilleur réalisateur et du meilleur scénario.