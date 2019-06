Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football U20 en battant le Japon 1 à 0, hier, en huitièmes de finale. La compétition se déroule en Pologne.C’est la première fois en six ans qu’elle y accède, et ce grâce à l’unique but de la rencontre inscrit par Oh Se-hun. Il l’a marqué à la 84e minute. Les guerriers Taeguk affronteront le Sénégal, en quarts de finale, samedi, heure locale.