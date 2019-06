Ligue des champions : Son Heung-min dans le onze type de France Football

Photo : YONHAP News

Le magazine français France Football a dévoilé hier les onze meilleurs joueurs de la Ligue des champions de l'UEFA. Le sud-coréen Son Heung-min a l’honneur d’être sélectionné parmi les attaquants, dans cette formation alignée en 4-3-3. Il est le seul joueur de Tottenham à y figurer. La liste comporte également Lionel Messi et Sadio Mané sur le front de l’attaque.Le jeune homme de 27 ans a fait parler ses qualités en marquant quatre buts pendant la compétition. Il a mis son premier but lors du huitième de finale contre Dortmund puis un lors du premier match de quart de finale face à Manchester City. Ses troisième et quatrième buts ont été marqués lors du match retour. Son a ainsi joué un rôle prépondérant pour hisser son équipe en finale de la Ligue des champions, malheureusement perdue.Son a rejoint l’équipe nationale de Corée du Sud afin de préparer un match amical contre l’Australie qui se tiendra dans deux jours.