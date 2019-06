Kim Jong-un multiplie les apparitions publiques

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen continue de faire des apparitions publiques.D’après l’agence officielle du pays communiste KCNA, Kim Jong-un a pris hier des photos avec des familles de soldats primées lors d’un récent concours d’art de l’armée. C’était au ministère de la Défense.Plusieurs hauts responsables de l’armée ont eux aussi participé à ces séances de photos. Parmi eux, le directeur du puissant Bureau politique général Kim Su-gil, le chef d’état-major interarmées Ri Yong-gil et le ministre de la Défense No Kwang-chol.Dimanche, l’homme fort de Pyongyang et ces hauts gradés de l’armée avaient assisté ensemble à une représentation de ces familles.Kim avait disparu des images et des textes de la propagande nord-coréenne pendant plus de trois semaines après avoir supervisé les derniers tirs de missiles à courte portée, le 9 mai. Mais il est réapparu en public ce mois-ci. Il a notamment visité des usines d’armements et également assisté à des jeux de masse.