Sondage : 8 sud-Coréens sur 10 envisagent de passer leurs vacances d’été dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Plus de cinq sud-Coréens sur dix envisagent de partir en voyage cet été et quelque 82 % d’entre eux pensent passer leurs vacances dans le pays. C’est ce que montrent les résultats d’un sondage mené par la plateforme de voyage Yanolja et le portail d’emploi Job Korea.Quelles sont alors leurs destinations favorites ? Parmi les villes et les provinces qu’ils ont le plus envie de découvrir pendant leurs vacances, l’île méridionale de Jeju arrive en tête (37,8 %), suivie de la province de Gangwon (22,9 %) et de Busan, Ulsan et le Gyeongsang du Sud (12,5 %).Quand partent-ils ? La majorité des sondés (42,4 %) planifient leurs vacances entre fin juillet et début août.Où est-ce qu’ils préfèrent loger ? Les hôtels et les resorts sont les plus recherchés chez les 20-39 ans, et ce sont les pensions chez les plus de 40 ans.L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 2 373 hommes et femmes adultes.