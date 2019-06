Conflit commercial entre Washington et Pékin : crise et opportunité pour la Corée du Sud

Photo : KBS News

La guerre commerciale repart de plus belle entre les Etats-Unis et la Chine, et beaucoup d'autres pays sont préoccupés par son impact sur leur économie.C’est dans ce contexte que la Commission économique et sociale pour l’Asie-Pacifique des Nations unies (CESAP) a publié un rapport sur ce sujet.D’après ce document, le conflit opposant Washington à Pékin peut être perçu à la fois comme une crise mais aussi comme une opportunité pour la Corée du Sud. C’est-à-dire que si le pays du Matin clair peut se sentir davantage fragilisé que le Japon et Singapour face aux conséquences indirectes de cette guerre commerciale sur les tarifs douaniers, il pourrait d’un autre côté trouver de nouveaux débouchés pour ses produits.En effet, si les USA imposent des droits de douane élevés sur les produits « made in China », leurs importateurs et leurs producteurs chercheront de nouveaux fournisseurs. Certains pays comme la Corée du Sud pourraient par conséquent s’emparer de nouvelles opportunités.