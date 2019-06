La Corée du Sud cherche de nouveaux partenaires d’ALE

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen souhaite conclure de nouveaux accords de libre-échange (ALE) avec des marchés prometteurs tels que ceux d’Asie du Sud-est ou d’Amérique latine. C’est ce qu’a affirmé le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, aujourd’hui, lors de la 13e édition du comité consultatif privé sur les échanges internationaux.Une stratégie qui a pour but de poser les bases du développement tiré par l’innovation, et de diminuer la dépendance des exportations auprès de la Chine et des États-Unis. Ceux-ci représentent 40 % du commerce extérieur du pays du Matin clair.Hormis l’importance de trouver de nouveaux partenaires, le ministère ambitionne également d’élargir le champ des traités déjà signés. Il compte par ailleurs s’investir davantage dans la résolution des problèmes afin de faciliter la mise en œuvre des ALE, étape par étape.Les autorités dévoileront des projets détaillés à la fin de ce mois-ci, après avoir pris en compte l’avis des experts.