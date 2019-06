Scandale d’Invossa-K : la patronne de la MFDS présente des excuses

Photo : YONHAP News

La patronne de l’Administration sud-coréenne des aliments et des médicaments (MFDS) a présenté aujourd’hui ses excuses pour le récent scandale d’Invossa-K, le médicament de thérapie génique.Lors d’une conférence de presse, Lee Eui-kyung s’est en effet excusée suite à la confusion et l’inquiétude créées par le manque de surveillance de son institution, avant et après que celle-ci ait autorisé la commercialisation du médicament controversé sur le marché domestique. C’était en 2017.La MFDS a annoncé dans le même temps une série de mesures destinées à sécuriser la santé de plus de 3 700 patients qui avaient été traités dans 438 établissements avec le médicament en question, avant le déclenchement du scandale. Il s’agit notamment de maintenir la surveillance des patients pendant les quinze années à venir et de suivre l’évolution de leur santé face aux éventuels effets secondaires.Invossa-K, fabriqué aux Etats-Unis par Kolon Life Science, une filiale du groupe sud-coréen Kolon, a été commercialisé comme le premier médicament de thérapie génique au monde pour l'ostéo-arthrite. Mais la MFDS a récemment annulé la licence qu’elle lui avait accordée, après avoir découvert que certains ingrédients utilisés dans le médicament étaient en fait différents de ceux qui avaient été annoncés à l’origine.