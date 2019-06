Taxation sur les boissons alcoolisées : premier changement en un demi-siècle

Photo : YONHAP News

Le mode d'imposition des alcools sera prochainement modifié, du jamais vu depuis un demi-siècle. Une décision prise par le gouvernement et le Minjoo, le parti présidentiel.Un changement suscité suite à la polémique autour de l’équité des impôts entre les bières fabriquées localement et celles importées. Si les bières étrangères sont taxées en fonction du montant de la déclaration des importations, les bières locales le sont sur le prix d’usine, incluant les bénéfices et les ventes, une charge par conséquent plus importante.L’exécutif a donc décidé d’imposer l’alcool non plus par rapport à son prix mais par rapport à son degré et à sa quantité. Selon cette nouvelle méthode, la taxe représentera 830 wons par litre de bière et 42 wons par litre de takju, l’alcool à base de riz, soit respectivement 60 et 3 centimes d’euros. Elle sera indexée au coût de la vie.Alors que les bières en canette seront soumises à une taxation plus basse, celles en bouteilles et à la pression seront davantage imposées. Les autorités ont cependant balayé d’un revers de la main les inquiétudes portant sur un possible accroissement des prix, car les fabricants vendent en général plusieurs types de produits. De plus, le taux d’imposition sur les bières à la pression sera réduit de 20% pendant deux ans.Les spiritueux comme le soju seront exclus de ce dispositif dans un premier temps afin de minimiser tout impact sur l’industrie. Le projet de loi en la matière sera déposé à l’Assemblée nationale, début septembre.