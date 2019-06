Séoul envoie à Pyongyang 8 millions de dollars d’aide humanitaire

Photo : KBS News

C’est désormais définitif. La Corée du Sud a achevé toutes les procédures nécessaires afin de faire parvenir à sa voisine du Nord une aide humanitaire de 8 millions de dollars par l’intermédiaire de deux organisations de l’Onu : l’Unicef et le Programme alimentaire mondial (PAM). Cette promesse d’assistance avait été décidée en 2017. Mais elle n’avait pu être concrétisée, l’opinion publique étant défavorable à cette initiative en raison des provocations incessantes de Pyongyang à l’époque.Le gouvernement a décidé de relancer les procédures, suite à la publication d’un rapport officiel de la FAO et du PAM le mois dernier sur l’insécurité alimentaire dans le nord de la péninsule.4,5 millions de dollars en liquide seront versés au PAM qui fournira des aliments nutritifs aux enfants en bas âge et aux femmes enceintes, et 3,5 millions de dollars à l’Unicef, qui leur distribuera, quant à lui, des vaccins et des traitements médicaux.A en croire le porte-parole du ministère de la Réunification, Séoul va informer de sa décision les deux agences onusiennes. Lee Sang-min a annoncé un délai de trois à quatre jours pour que le projet soit achevé.