Photo : YONHAP News

Le beau temps persiste sur la majeure partie du pays du Matin clair. Si le ciel était couvert pendant tout le début de la matinée, le soleil s’est imposé un peu partout cet après-midi et avec lui, des températures toujours supérieures aux normales saisonnières.Le mercure à Busan et à Jeju atteint les 27°C, à Séoul il fait 29°C, 31°C à Daejeon, et le record revient une nouvelle fois à Daegu avec 35°C.