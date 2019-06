Photo : YONHAP News

Après une légère baisse hier, la Bourse de Séoul a clôturé aujourd’hui à +0.1 %. Le Kospi, son indice de référence, prend 2,14 points et termine à 2 069,11 points.Sur le marché des changes, la monnaie sud-coréenne a pris de la valeur face au dollar (+4,2 wons) et atteint les 1 178,6 wons.