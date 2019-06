La Corée du Nord, au dernier rang du classement de la liberté de la presse

Photo : KBS News

La Corée du Nord figure parmi les pays ayant la presse la moins libre du monde. C’est ce que montre le rapport intitulé « Liberté et presse : l’aggravation constante » rendu public hier par Freedom House, l’association américaine des droits de l’Homme. Il porte sur un état des lieux en 2018 de 195 pays et 14 régions.D’après la Voix de l’Amérique, le royaume ermite a obtenu 0 point sur une échelle de quatre. Depuis le début de cette enquête sur la liberté de la presse, en 1980, la Corée du Nord est toujours en queue de peloton.De leur côté, la Corée du Sud et le Japon se sont vus accordé trois points alors que les Etats-Unis se situent en tête avec quatre points. Au dernier rang, 28 pays partagent la même position que le régime communiste avec, entre autres, la Russie, la Chine et la Syrie.Pour effectuer cette évaluation, Freedom House a pris en compte la censure des autorités publiques, la punition des journalistes et les obstacles imposés aux femmes reporters.Le compte-rendu de l’ONG basée à Washington conclut son rapport annuel sur le fait que, durant cette dernière décennie, la liberté de la presse n’a cessé de se détériorer, et que les principaux responsables seraient certains dirigeants populistes des pays démocratiques les plus influents du monde.