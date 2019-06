Jeu vidéo : le ministre de la Culture veut donner un coup d’accélérateur à cette industrie

Photo : YONHAP News

Lors de sa visite hier à LoL Park, complexe dédié à l’e-sport, situé au cœur de Séoul, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme a affirmé qu’il souhaitait apporter son soutien au développement du secteur des jeux vidéo.Selon Park Yang-woo, le jeu vidéo constitue un loisir pour lequel toutes les générations peuvent profiter, à l’ère de la 4e révolution industrielle et du réseau 5G. Du coup, il a misé sur le développement des sports électroniques, dans l’objectif de faire évoluer la perception souvent négative qu’a le grand public des jeux, et ainsi faire considérer ce secteur comme une culture à part entière.Concernant la récente recommandation de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de classifier la dépendance aux jeux vidéo en tant que maladie, Park a assuré trouver une solution adéquate en travaillant avec un groupe consultatif privé, organisé par le Bureau de coordination des politiques du gouvernement.