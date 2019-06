Le NSC communiquera davantage avec les citoyens sur l’aide humanitaire destinée à la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Selon la Maison bleue, le comité permanent du Conseil de sécurité nationale (NSC) s’est réuni hier sous la présidence du conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae, Chung Eui-yong.Lors de cette réunion, le comité a adopté des projets d’aide publique destinée à la population nord-coréenne. Il a ainsi entériné l’exécution du budget affecté à cette initiative par le Fonds pour la coopération intercoréenne.Désormais, le Sud pourra faire parvenir au Nord une aide humanitaire de 8 millions de dollars par l’intermédiaire de deux organisations de l’Onu. Plus concrètement, il s’agit d’apporter 4,5 millions de dollars au Programme alimentaire mondial (PAM) et 3,5 millions de dollars à l’Unicef dans le cadre des projets d’aide alimentaire et médicale réservée aux plus défavorisés tels que les enfants et les femmes enceintes.A ce sujet, les membres du comité permanent du NSC ont insisté sur leur volonté de renforcer la communication avec l’opinion publique de sorte qu’elle puisse mieux comprendre les raisons de cette démarche gouvernementale.Par ailleurs, le comité a apprécié les résultats de la 18e Conférence sur la sécurité en Asie, également connue sous le nom de « dialogue de Shangri-La », qui s’est déroulée du 31 mai au 2 juin à Singapour. C’est une réunion importante qui rassemble les ministres de la Défense des pays d’Asie-Pacifique ainsi que des principaux Etats européens.Lors de la dernière rencontre, le ministre sud-coréen de la Défense a pu discuter avec ses homologues des pays stratégiques que sont les Etats-Unis, le Japon et la Chine. Ces pays ont promis à la Corée du Sud d’engager une coopération étroite dans le domaine de la défense et de lui apporter leur soutien dans ses efforts diplomatiques afin de réaliser une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et d’y faire régner une paix permanente.