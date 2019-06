La Corée du Sud, mauvais élève de la transition énergétique

Photo : YONHAP News

Le pays du Matin clair se place parmi les derniers pays avancés en matière de performance du système énergétique et de préparation à la transition énergétique, pour la deuxième année consécutive.Dans le classement de l’Indice de transition énergétique (ETI) publié par le Forum économique mondial, la Corée du Sud se classe en 48e position parmi 115 pays recensés et 30e parmi les 32 pays développés. Elle a reçu 58 points sur 100.Ce résultat est attribuable à sa faiblesse en matière de durabilité environnementale, notamment sur les sujets de consommation d’énergie par personne et d’émission de carbone. Séoul a reçu une note plutôt positive pour sa croissance économique et sa stabilité énergétique.En tête du palmarès, on retrouve la Suède avec 75 points. Viennent ensuite la Suisse, la Norvège et la Finlande. Parmi les pays asiatiques, Singapour et le Japon sont les deux meilleurs élèves avec respectivement une 13e et une 18e place.Alors que le gouvernement sud-coréen investit dans la transition énergétique depuis deux ans, il a, semble-t-il, encore un long chemin à parcourir. Un responsable du secteur conseille d’accroître l’efficacité énergétique des industries tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.