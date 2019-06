Moon Jae-in : le patriotisme dépasse toute idéologie, classe ou métier

Photo : KBS News

Aujourd’hui, le 6 juin, les sud-Coréens célèbrent la 64e journée commémorative des morts au champ d’honneur.Une importante cérémonie a été organisée ce matin au cimetière national de Séoul réservé à ceux qui sont tombés pour la patrie. Elle s’est déroulée cette année sous le slogan : « Nous nous souvenons de vous au nom de la République de Corée ».Pas moins de 10 000 personnes y étaient présentes : ceux qui ont rendu de grands services à la nation, les membres des familles de ceux qui sont morts en servant le pays, les représentants de différents milieux, des citoyens ou des élèves.Les invités d’honneurs ont fait leur entrée avec les familles des morts pour la patrie dont les dépouilles, longtemps enterrées à l’étranger, ont été récemment rapatriées, ainsi que celles des soldats dont les restes ont été retrouvés à l’arête Arrowhead. Celle-ci, située dans la DMZ, est le site où s’est déroulée la plus intense bataille lors de la Guerre de Corée.A l’occasion de cette cérémonie, le président de la République a appelé les sud-coréens à dépasser la dichotomie qui divise le pays.Moon Jae-in a jugé révolue l’époque où on pouvait distinguer les conservateurs et les progressistes. Il a également déclaré respecter tous ceux qui sont morts pour la patrie quelle que soit leur penchant idéologique. Selon lui, le patriotisme ne peut pas connaître d’opposition, car il se définit par la volonté pour chacun de faire du destin de la Nation la sienne, sans être retenu par ses propres acquis ou ses intérêts personnels.D’après le chef de l’État, ceux qui reposent en paix au cimetière montrent bien que le patriotisme dépasse toutes les distinctions que ce soit les métiers, les classes ou les idéologies. Du coup, il a exhorté la population à éviter tout extrémisme afin de converger vers une véritable unité nationale.