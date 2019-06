Pyongyang s’insurge contre Washington de l’avoir qualifié d’« État voyou »

Photo : KBS News

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a protesté contre le rapport publié samedi dernier par les Etats-Unis dans lequel la Corée du Nord est qualifiée d’ « État voyou ».C’est ce qu’a affirmé hier le directeur de l’Institut du désarmement et de la paix sous la tutelle du ministère, dans un entretien accordé à l'agence de presse nord-coréenne KCNA.A en croire le responsable, cette description met en question l’indépendance et la dignité de Pyongyang, et Washington va à l’encontre de l’accord nord-coréano-américain du 12 juin 2018 en souhaitant soumettre le royaume ermite à sa force armée.Le ministère nord-coréen a également précisé que le régime resterait attentif au moindre geste du pays de l’oncle Sam qui, selon lui, intensifie la pression militaire et les sanctions à son encontre. Une réaction qui s’inscrit dans la continuité de ses efforts pour que l’administration Trump revoie sa stratégie politique à son égard.Rappelons que le Pentagone avait décrit, dans son rapport, que la Corée du Nord constituait une menace indo-Pacifique et qu’elle représenterait toujours un obstacle à la sécurité du monde, avant une dénucléarisation définitive et complètement vérifiée (FFVD).