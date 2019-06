Naufrage sur le Danube : trois nouveaux corps découverts

Photo : YONHAP News

Cela fait désormais huit jours qu’un naufrage a eu lieu à Budapest, provoquant la mort de vacanciers sud-Coréens. Il s’agit du navire de tourisme « Hableany », la « Sirène » en hongrois, qui a sombré dans le Danube.Depuis, les autorités hongroises et sud-coréennes poursuivent les opérations de recherche des disparus. Les 3 et 4 juin, cinq corps ont été retrouvés et tous ont été identifiés comme ceux de passagers sud-coréens qui étaient à bord du bateau.S’y ajoutent trois nouveaux corps repêchés le 5 juin, heure locale, par l’équipe de réaction rapide dépêchée sur place par le gouvernement sud-coréen.D’abord, le corps d’un homme a été repêché le matin au cours des préparatifs pour le remorquage du navire naufragé. Ensuite, le corps d’une femme a été découvert vers midi par un agent du Centre anti-terrorisme (TEK) de la police hongroise dans la région d’Ersci en aval du Danube, à 50 km du lieu de l’accident. Et enfin, un dernier corps a émergé près du bateau accidenté dans l’après-midi avant d’être récupéré par un canot d’intervention policière.Les autorités ont identifié les trois corps, respectivement comme celui d’un sexagénaire, d’une trentenaire et d’une quadragénaire, tous de nationalité sud-coréenne et qui étaient présents à bord de la « Sirène » lors du drame.Le navire transportait 33 ressortissants sud-coréens et deux membres d’équipage. Au moment de l’accident, seuls sept sud-Coréens ont pu être sauvés mais sept autres ont été retrouvés morts le jour même. Avec l’identification des trois victimes supplémentaires, le dernier bilan fait état de 15 morts et de 11 disparus.Par ailleurs, la grue géante baptisée « Adam Clark » a été mobilisée en vue de remorquer le bateau immergée dans le Danube. Située à 73km du lieu du naufrage, elle a commencé sa route fluviale. Mais elle a dû jeter l’ancre à 5,5km de sa destination, parce que le niveau des eaux était trop haut de 30cm pour lui permettre de passer sous le pont Marguerite, qui se situe à 10 mètres de là où le navire a sombré.