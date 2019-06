Vatican : nomination d'un prêtre sud-coréen à la diplomatie du Saint-Siège

Photo : YONHAP News

Un prêtre sud-coréen sera bientôt nommé diplomate du Saint-Siège au Vatican, le troisième ressortissant coréen à être nommé à ce poste.D’après la communauté catholique du pays du Matin clair présente à Rome, le prêtre Jung Da-woon, âgé de 37 ans, est sorti diplômé et premier de « l’école des nonces » du pape.Dans un mois, il sera désigné pour rejoindre une ambassade du Saint-Siège, suite au départ du prêtre Hwang In-je, envoyé à l’ambassade du Rwanda l’année dernière. Le premier diplomate sud-coréen est le primat Jang In-nam, ambassadeur pour la Thaïlande, le Cambodge, et le Myanmar.Le nouveau diplomate a reçu de bonnes notes sur sa thèse au sujet du statut des réfugiés nord-coréens et de leur intégration en Corée du Sud.