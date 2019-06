Donald Trump souhaite de nouveau rencontrer Kim Jong-un

Photo : KBS News

Le président américain a tenu à s’exprimer sur l’actualité nord-coréenne dès son arrivée en Irlande le 5 juin, heure locale, juste après sa visite d’Etat au Royaume-Uni.Donald Trump a été interrogé par les médias sur la possible exécution de figures politiques du régime communiste, qui seraient tenues responsables de l’échec de son second sommet avec Kim Jong-un. À ce propos, il a tenu à souligner que l’une des cinq figures, supposées avoir été purgées, était toujours en vie et avait même fait une apparition la veille dans un théâtre national. Il a ajouté que le destin des quatre autres n’était pas connu.D’après l’agence Reuters, Trump aurait confondu Kim Yong-chol avec Kim Hyok-chol. En effet, le 31 mai dernier, quelques médias sud-coréens rapportaient que quatre personnalités du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, y compris Kim Hyok-chol, envoyé spécial pour les Etats-Unis, auraient été exécutées, tandis que Kim Yong-chol, vice-ministre du comité central du Parti des travailleurs, aurait été soumis à du travail forcé.Cette hypothèse a cependant été démentie en partie par l’agence de presse officielle de Corée du Nord (KCNA). En effet, celle-ci a rapporté le 3 juin dernier que Kim Yong-chol avait assisté à un spectacle donné par les membres des familles d’officiers militaires, où était présent le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.Le même jour, Donald Trump a exprimé son souhait de tenir un troisième sommet avec Kim Jong-un, au moment qui serait le plus opportun. Il a tenu ce propos suite à un communiqué présenté par le porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères. Celui-ci exhorte Washington à revenir rapidement à la table des négociations, en proposant de nouvelles solutions.Le président américain a exprimé son optimisme sur la reprise du dialogue en soulignant que la Corée du Nord n’a procédé à aucun essai crucial, qu’il soit nucléaire ou balistique, depuis leur sommet. Une façon de ne pas évoquer les derniers tirs de missiles à courte portée effectués par Pyongyang.