Météo : dégradation progressive et pluie, malgré des températures élevées

Photo : YONHAP News

Après trois jours ensoleillés et chauds, le pays du Matin clair va avoir droit à un premier aperçu de la saison des pluies, appelée « Jangma » en coréen, à partir de cet après-midi et jusqu’à demain.Alors que le ciel était couvert toute la matinée, la pluie arrivera progressivement par l’île de Jeju avant de s’installer sur tout le territoire en début de soirée. Les pluies, accompagnées de vents forts, seront intenses sur toute la côte allant du sud-ouest au nord-est du pays avec des précipitations de 50 à 150 mm. Sur le reste de la péninsule, les précipitations varieront entre 20 et 70 mm.Les températures seront cependant toujours élevées puisqu’en fin d’après-midi, Séoul tournera autour des 28°C, Daejeon 30°C, Daegu 32°C et Busan 26°C.