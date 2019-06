38 North : l’usine d’enrichissement d’uranium toujours en activité à Yongbyon

Photo : KBS News

L’usine d’enrichissement d’uranium de Yongbyon, le principal complexe nucléaire de Corée du Nord, serait toujours en activité.C’est ce qu’a rapporté, hier, 38 North, un site Internet américain spécialisé dans les activités nord-coréennes. Selon son analyse des dernières images satellites commerciales, des travailleurs, des véhicules et des équipements se déplaceraient sans cesse dans l’enceinte de l’usine d’enrichissement d’uranium.Le site web attire l’attention sur l’apparition d’un engin supposé être un camion-remorque blanc. Selon lui, ce véhicule ressemblerait beaucoup à un camion-citerne destiné à transporter de l’azote liquide. Un composé chimique nécessaire pour faire fonctionner les pièges à froid, un dispositif de refroidissement utilisé dans le processus d’enrichissement d’uranium.Si cela se confirme, ce camion servirait à remplir le réservoir d’azote liquide. Et cela prouverait bien que le site de Yongbyon continue à produire de l’uranium enrichi.Toutefois, 38 North a ajouté qu’il était difficile d’affirmer tout cela en s’appuyant simplement sur des images satellites. Selon lui, il est pour le moment impossible de déterminer le niveau d’enrichissement et la quantité totale d’uranium enrichi par les 4 000 centrifugeuses.Par ailleurs, le site américain a rapporté qu’il n’y avait aucun signe laissant croire que le réacteur au plutonium de 5 MW, le réacteur expérimental à eau légère et le laboratoire de chimie et de radioactivité soient opérationnels.