Le cargo Dong Thanh tenterait de décharger du charbon au Vietnam

Photo : YONHAP News

Le cargo panaméen Dong Thanh, soupçonné de transporter du charbon nord-coréen, tenterait de déposer sa cargaison au Vietnam. C’est en tout cas ce qu’a rapporté hier la Voix de l’Amérique (VOA).A en croire le site Marine Traffic, cité par la radio américaine, l’itinéraire du navire n’a plus été détecté depuis mardi : le bateau se dirigeait alors vers le nord depuis les eaux de l’est de la Malaisie en direction de l’Indochine. Ainsi, d’après sa vitesse de navigation et sa direction, il devait arriver mercredi au large du Vietnam.Toujours selon la même source, la société vietnamienne qui a loué le navire aurait envisagé de procéder au déchargement en question, croyant que le charbon transporté venait d'Indonésie.Le Dong Thanh transporterait la cargaison du bâtiment nord-coréen Wise Honest récemment saisi par la justice américaine. Il aurait vagabondé dans les eaux internationales pendant plus de 50 jours, après que l’accès aux ports de Malaisie et d’Indonésie lui ait été refusé.