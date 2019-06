IA : Samsung Electronics, 3e entreprise mondiale en nombre de brevets déposés

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics est la 3e entreprise au monde à détenir le plus de brevets liés à l’intelligence artificielle (IA).Selon l’enquête menée par IPlytics, société allemande spécialisée dans l’analyse de ce marché, le géant de l’électronique sud-coréen possédait au total 11 243 brevets en janvier dernier.Samsung arrive ainsi en 3e position, derrière Microsoft qui détient 18 365 brevets et IBM doté de 15 046 brevets. La compagnie sud-coréenne est suivie de Qualcomm (11 078), Google (9 536), Phillips (7023), Siemens (6 192), Sony (5 526) et Intel (4 464).Samsung Electronics a désigné, en août dernier, quatre industries du futur, à savoir l’intelligence artificielle, la 5G, la biotechnique et les composants électroniques. Depuis, la société a focalisé ses investissements sur le développement de l’IA en créant sept centres liés à cette industrie dans autant de villes étrangères.