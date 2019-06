Près de 8 sud-Coréens sur 10 donnent la priorité à l’économie plutôt qu’à la réunification

Photo : YONHAP News

Pour près de huit sud-Coréens sur dix, l’économie compterait plus que la réunification.C’est en tout cas la conclusion d’une étude publiée aujourd’hui par le Kihasa, l’institut pour la santé et les affaires sociales. Cette enquête a été réalisée auprès de 3 873 adultes âgés de 18 à 76 ans entre les mois de juin et septembre de l’année dernière.L’objectif était d’évaluer le degré de désir des sud-Coréens pour la réunification. Et les résultats montrent qu’ils ne sont plus très favorables à cette perspective, après pourtant plus de 70 ans de séparation, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.Interrogés sur leur avis à propos de l’affirmation suivante : « s’il faut choisir l’un des deux, la réunification ou l’économie, j’opterais pour l’économie », 77,1 % des sondés ont répondu oui et 6,96 % ont réfuté cette proposition.Sur un autre point : « Il n’est pas nécessaire de rassembler les deux Corées en un seul pays même si leurs peuples ont la même racine », 55,9 % ont approuvé et 16,37 % ont rejeté cette idée.Enfin, sur les répercussions de la réunification sur le développement de la société sud-coréenne, 54,08 % ont un avis « partagé », suivi de 33,21 % qui estiment qu’elles seront « positives » et de 12,71 % qui au contraire les imaginent « négatives ».