Naufrage sur le Danube : deux nouveaux corps sud-coréens identifiés

Photo : YONHAP News

Dernières nouvelles des opérations de recherche suite au naufrage d’un bateau de tourisme à Budapest, à bord duquel se trouvaient 33 sud-Coréens et deux Hongrois. Parmi eux, seulement sept sud-Coréens ont été récupérés sains et saufs.Hier, 9e journée depuis le drame, trois nouveaux corps ont été repêchés. Deux d’entre eux ont été identifiés comme étant ceux de sud-Coréens et le troisième celui d’un Hongrois. Cela porte à 18 le nombre de morts identifiés et huit celui de disparus.Plus en détail, selon l’équipe de réaction rapide envoyée par le gouvernement sud-coréen sur place, le corps d’un sexagénaire a été découvert jeudi matin, heure locale, à 5,8 km en aval de l'endroit de l'accident, et celui d’une femme d’une trentaine d’années, vers 11h26, à 40 km en aval également. Le soir, le corps d’un Hongrois a été découvert à 4 km du lieu du naufrage.