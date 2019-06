Naufrage sur le Danube : le capitaine qui a percuté le bateau de tourisme serait à l’origine d’un accident similaire en avril

Photo : YONHAP News

Le capitaine du bateau de croisière Sigyn, qui a percuté la semaine dernière une embarcation de touristes sud-coréens à Budapest, aurait provoqué un accident similaire, début avril, au Pays-Bas. Le Parquet hongrois a confirmé hier cette information relayée par un média local deux jours plus tôt.Selon l’article de presse en question, le prévenu de nationalité ukrainienne, identifié sous le nom de Yuri C., était le capitaine à la barre d’un bateau de tourisme qui a embouti un pétrolier. À ce moment-là, 171 passagers était à bord du navire.Mais, la compagnie Viking, propriétaire du Sigyn, a rejeté cette allégation. Selon elle, le capitaine du Sigyn était bel et bien à bord du navire en question mais il n’occupait pas le poste de capitaine.Yuri C., âgé de 64, a été arrêté pour « provocation de la mort de plusieurs personnes par négligence ». Il a été ensuite remis en liberté sous caution mais, comme le ministère public hongrois a fait appel de cette décision, il est actuellement toujours derrière les barreaux.