Kang Kyung-wha rencontre le ministre des Affaires étrangères hongrois avant de visiter la Serbie

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères devrait s’entretenir de nouveau avec son homologue hongrois. L'objectif est de demander une coopération étroite dans la poursuite des recherches des victimes disparues lors du naufrage meurtrier d’un bateau touristique transportant 33 sud-Coréens et deux Hongrois, survenu la semaine dernière sur le Danube.Kang Kyung-wha assistera à une réunion des ministres des Affaires étrangères avec le Groupe de Visegrád, aussi appelé V4, qui se tiendra ce vendredi en Slovaquie. Le V4 rassemble quatre pays d’Europe centrale, à savoir la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie.C’est à cette occasion que Kang reverra son homologue hongrois Péter Szijjártó, une semaine après leur dernière rencontre. Elle l’appellera à poursuivre une étroite coopération avec la Corée du Sud dans la recherche des personnes disparues et le renflouage du bateau accidenté, et à faire toute la lumière sur cette affaire afin de punir les responsables du naufrage.Ensuite, la ministre sud-coréenne se rendra en Serbie, qui se situe en aval du Danube, où l’accident est survenu. Elle rencontrera son homologue Ivica Dačić. Ce sera l’occasion pour Séoul de remercier Belgrade d’avoir activement aidé à retrouver des disparues et de demander un renforcement des recherches dans la zone frontalière jouxtant la Hongrie.Enfin, la chef de la diplomatie sud-coréenne rencontrera la Première ministre Ana Brnabić et le ministre de l’Intérieur Nebojša Stefanović pour leur solliciter une coopération en la matière.