Au G20 Finances, Hong Nam-ki appellera à une meilleure coordination pour stabiliser l’économie mondiale

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Finances Hong Nam-ki s’est envolé, hier, pour Fukuoka au Japon, afin d’assister à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 qui aura lieu les 7 et 8 juin. A l'ordre du jour : le crédit de développement, les risques pour l’économie mondiale, le vieillissement démographique, le déséquilibre mondial, la fiscalité internationale, les infrastructures et les finances internationales.Egalement vice-Premier ministre à l'échonomie, Hong devrait appeler à adopter une meilleure coordination des politiques économiques au niveau du G20 dans le but de mieux faire face aux risques de ralentissements dont les conflits commerciaux. Ce qui est indispensable pour une croissance stable de l’économie mondiale.Hong Nam-ki, en tant que co-président du groupe de la fiscalité des finances internationales, expliquera les mesures visant à renforcer l’efficacité des projets de soutien aux pays en développement. Il présentera également les politiques sud-coréennes sur le vieillissement de la population.En marge de cette réunion, Hong rencontrera le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin pour discuter des dossiers d’actualités bilatéraux notamment dans les domaines commercial et monétaire. Il en profitera pour discuter avec la présidente du FMI Christine Lagarde des risques auxquels l’économie mondiale est confrontée et de l’orientation de la politique sud-coréenne.Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales se retrouvent ainsi en amont du sommet du G20, qui se tiendra à Osaka les 28 et 29 juin, en compagnie de leurs homologues des pays invités que sont les Pays- Bas, Singapour, l’Espagne, le Vietnam et la Thaïlande. Sans oublier les chefs des organisations internationales les plus importantes en matière de finance, notamment le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Banque mondiale (BM), ou encore le Conseil de stabilité financière (CSF).