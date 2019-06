Keri : baisse de 20 % des exportations de semi-conducteurs et d’appareils mobiles au 2e semestre

Photo : YONHAP News

Les exportations de semi-conducteurs et d'appareils mobiles, produits phares sud-coréens, devraient reculer de 20 % en glissement annuel au deuxième semestre 2019.C’est ce qu’a avancé, hier, l’Institut de recherche économique de Corée (Keri) placé sous l’égide de la Fédération des industries coréennes (FKI), en publiant le résultat d’un récent colloque des professionnels des six principales industries locales : les semi-conducteurs, l’automobile, la construction navale, la sidérurgie, les écrans et les appareils mobiles.Le total des exportations prévues par ces six industries pour le second semestre ne s’élèverait qu’à 12,07 milliards de dollars, soit une baisse de 10,9 % par rapport à 2018. Ce sont les secteurs des semi-conducteurs et des appareils mobiles qui devraient connaître la baisse la plus importante avec 20 % de recul chacun.Explications à cela : pour les semi-conducteurs, il s’agirait d’un effet de base suite à d’excellentes performances l’année dernière. Quant aux appareils mobiles, les raisons tiennent dans la délocalisation d’usines à l’étranger ainsi que le recul des exportations des composants vers la Chine dû à l’intensification du conflit commercial Washington-Pékin.La baisse des prix des écrans ainsi que le piétinement de la demande de smartphones ont également été évoqués.