Visite de Donald Trump à Séoul prévue fin juin après le G20 au Japon

Photo : YONHAP News

Le président américain Donald Trump devrait effectuer une visite de deux jours en Corée du Sud, après avoir participé au sommet du G20 qui se déroulera les 28 et 29 juin à Osaka au Japon.Selon un responsable du gouvernement, Séoul et Washington se seraient entendues pour ces dates et le programme final de cette rencontre sera fixé par la Cheongwadae. D’après un officiel, le calendrier détaillé n’a pas encore été déterminé.Si cette visite se concrétise, il s’agira de la 2e visite du locataire de la Maison blanche depuis son premier déplacement en novembre 2017. Les politiques des deux alliés vis-à-vis de la Corée du Nord, notamment sur la question nucléaire, devraient occuper le cœur des discussions entre Moon Jae-in et Donald Trump.