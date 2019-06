« Parasite » dépasse les 5 millions d’entrées en seulement huit jours

Photo : YONHAP News

Le dernier long-métrage du sud-Coréen Bong Joon-ho, « Parasite », a franchi le seuil des cinq millions d’entrées seulement huit jours après sa sortie au pays du Matin clair.Selon les données comptabilisées par les réseaux informatiques du Kofic, le film a enregistré, en cumulé, 5 002 478 entrées vers 12h47 le 6 juin. 350 000 nouvelles entrées y sont venues s’ajouter peu avant minuit le même jour.« Parasite » est un film déjanté à l’humour noir sur la lutte des classes. Cet énorme succès s’explique par deux facteurs. Tout d’abord, et cela paraît évident, c’est le premier long métrage sud-coréen à avoir décroché la Palme d’or au Festival de Cannes. Deuxième raison : l’attente née de l’alchimie entre deux génies du cinéma, le réalisateur Bong Joon-ho et son acteur fétiche Song Kang-ho.Depuis sa sortie le 30 mai dernier dans les salles sud-coréennes, « Parasite » continue d’occuper la première place du box-office. Le film tient toujours bon malgré la sortie de deux superproductions étrangères sorties la veille, « Dark Phoenix », le dernier épisode de la saga « X-Men », et « Rocketman », dédié à la vie hors norme d’Elton John.