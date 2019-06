BTS et Bang Si-hyuk voteront aux Grammy Awards 2020

Photo : YONHAP News

La Recording Academy vient de publier sur son site Internet la liste de ses 1 340 membres pour cette année. C’est ainsi que BTS, le boys band de K-pop le plus populaire au monde, a appris qu’il devenait membre votant de cette puissante institution américaine. Parmi les membres experts, on retrouve Bang Si-hyuk, qui dirige Big Hit Entertainment, l’agence à laquelle appartiennent les Bangtan Boys (BTS).Pour les membres votants, la condition d’éligibilité est d’avoir un album ou un titre disponible à la vente ou proposé en streaming aux États-Unis. Quant aux membres experts, ils sont élus parmi les producteurs, journalistes, professeurs et autres personnalités de l’industrie musicale.Fondée en 1957, la Recording Academy est un organisme qui réunit les plus grands artistes, auteurs, producteurs et ingénieurs du son au niveau international.C’est également cette institution qui organise depuis 1959 les Grammy Awards, les plus prestigieuses récompenses de la musique pop dans le monde. Ses membres disposent d’un droit de vote lors de cet événement annuel. BTS et Bang Si-hyuk pourront par conséquent voter lors de la 62e cérémonie qui se tiendra le 26 janvier 2020.Etant donné qu’il est très difficile d’intégrer ce club très fermé, l’adhésion de BTS et de Bang Si-hyuk prouvent la forte influence du boys band et la grande contribution musicale du producteur sud-coréen.Le groupe BTS se produira sur scène à Paris les 7 et 8 juin dans le cadre de sa tournée mondiale.