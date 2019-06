La Corée du Sud accueillera la conférence ministérielle de l’OSJD en 2023

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud recevra la 51e conférence ministérielle de l’Organisation pour la coopération des chemins de fers (OSJD) en 2023. Une décision confirmée lors de la 47e conférence des ministres qui se tenait de mardi à vendredi à Tachkent en Ouzbékistan.Selon l’annonce faite aujourd’hui par le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, la délégation sud-coréenne, dirigée par son 2e vice-ministre Kim Gyeong-wook, a également réussi à obtenir l’appui de chaque pays membre pour valider l’adhésion de la Corée du Sud aux conventions internationales relatives au transport ferroviaire de fret et de passagers (SMGS/SMPS).L’OSJD réunit les États gérant les réseaux ferroviaires traversant la région eurasiatique, soit 29 nations comprenant la plupart des pays de l’ex-bloc de l’Est, la Chine, la Mongolie et les deux Corées. La Corée du Sud est devenue, l’année dernière, le 29e pays membre de l’organisation grâce à la levée du veto de Pyongyang.