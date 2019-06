Séoul affirme déployer tous les moyens possibles afin de respecter les sanctions onusiennes contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Voix de l’Amérique (VOA) a interrogé avant-hier le ministère japonais des Affaires étrangères afin de savoir si la Corée du Sud participerait, ou non, aux opérations maritimes multilatérales en vue de surveiller une éventuelle violation, par la Corée du Nord, des sanctions de l’Onu. Il s’agit en effet de contrôler les activités illicites menées par Pyongyang telles que le transbordement de cargaison.Le ministère nippon a répondu à la radio américaine qu’elle ne disposait d’aucun document démontrant que Séoul déploierait ses avions ou navires autour de l’archipel nippon dans le cadre d’une telle mission.Cette version a été démentie aujourd’hui par le ministère sud-coréen de la Défense. Celui-ci a souligné que la Corée du Sud y participait, dans des zones spécifiques et en coopération avec les pays concernés, et en dépêchant tous les dispositifs disponibles. Néanmoins, il a refusé de divulguer les détails de ces opérations pour des raisons de sécurité.