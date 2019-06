Séoul nomme son vice-ministre de la Réunification à la tête du bureau de liaison intercoréen de Gaeseong

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a désigné Suh Ho, vice-ministre de la Réunification, au poste de chef du bureau de liaison intercoréen pour le côté Sud, à Gaeseong en territoire nord-coréen.Cette nomination intervient suite au départ de l’ancien vice-ministre Chun Hae-sung, qui avait été nommé en tant que premier chef du bureau, un poste non permanent qu’il cumulait. Séoul espère que cette décision contribuera à renforcer le rôle joué par ce canal de communication entre les deux Corées.Suh Ho devrait se rendre à Gaeseong la semaine prochaine pour en savoir plus sur la situation actuelle du bureau et se concerter avec son homologue nord-coréen à propos du planning de réunion des deux chefs.À ce propos, Séoul envisagerait de modifier les modalités de cette réunion. En principe, les chefs du bureau de liaison intercoréen de Gaeseong doivent se réunir tous les vendredis, afin d’échanger sur divers projets de coopération en cours. Or, cette réunion n’a pas eu lieu depuis l’échec du second sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoï.Selon le ministère sud-coréen de la Réunification, il est compliqué de tenir ces réunions hebdomadaires étant donné que les deux hauts responsables cumulent chacun plusieurs postes. Il serait donc plus efficace de revoir ce système.Certains critiquent le fait que la décision d’alléger la fréquence des réunions entre le Nord et le Sud serait une reculade regrettable. Le ministère a cependant coupé court à cette inquiétude en soulignant que le canal de dialogue et de concertation fonctionnait parfaitement et ce de manière quotidienne au sein du bureau de Gaeseong.