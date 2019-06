Fortes pluies prévues sur la côte est du territoire

Photo : YONHAP News

Les pluies intenses se déplacent le long de la côte allant du sud à l’est du pays du Matin clair.Dans la province de Gangwon, les précipitations ont dépassé les 130 mm sur la région de Yeongdong. Une alerte aux fortes pluies y a été déclenchée vers 3h ce matin. Et un avis de mer agitée a été émis dans les environs obligeant quelques 3 000 navires à rester à quai.Les fortes précipitations de la nuit dernière inquiètent sérieusement ces régions, victimes en avril dernier de feux de montagne ravageurs. Alors que les travaux de rétablissement ne sont pas encore achevés, beaucoup redoutent des dégâts supplémentaires dus à des éboulements ou autres glissements de terrain provoqués par cette tempête.Les autorités se mobilisent donc pour prévenir tout incident en dépêchant des équipes sur place, notamment à Goseong, Sokcho, Gangneung et sur la côte est.Une grande vigilance s’impose, car les fortes pluies et les vents violents devraient persister dans l’est du pays jusqu’au petit matin demain.