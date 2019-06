Vive indignation des partis d’opposition suite aux propos de Moon Jae-in sur un indépendantiste pro-communiste

Photo : YONHAP News

L’évocation par le président de la République d’un indépendantiste qui a rejoint la Corée du Nord après la libération, dans son discours lors de la 64e journée commémorative des morts au champ d’honneur, suscite une vive indignation du côté des partis conservateurs.Il s’agit de Kim Won-bong, combattant pro-communiste, qui a décidé de rejoindre l’armée de Libération. En 1948, il a adhéré au régime de Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord, où il a occupé plusieurs postes clés avant d’être assassiné par ce dernier en 1958.Les deux forces d’opposition, le Parti Liberté Corée (PLC), ultraconservateur, et le Bareun-Avenir, centriste, ont fustigé les propos de Moon Jae-in qui, selon elles, créeraient un conflit idéologique au sein même de la population.A cet égard, le bureau présidentiel a réaffirmé que ce discours visait, bien au contraire, à souligner l’importance de l’union nationale, au-delà des factions et autres idéologies. Une position appuyée par les partis progressistes.Le Minjoo, parti présidentiel, le Parti pour la paix et la démocratie, et le Parti de la justice ont contre-attaqué le PLC, affirmant que les messages de division étaient plutôt fabriqués par ce dernier.