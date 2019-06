Simplification financière pour les ressortissants sud-coréens à l’étranger

Photo : YONHAP News

Les ressortissants sud-coréens résidant à l’étranger devraient prochainement bénéficier d’une simplification de leurs activités financières.À l’heure actuelle, les expatriés coréens doivent faire certifier une lettre de procuration auprès de leur mission diplomatique du pays de résidence, avant de la remettre à leur mandataire. Celui-ci est ensuite obligé de faire authentifier ce document auprès des établissements financiers sud-coréens. Une procédure à la fois fastidieuse et longue pour les intéressés.Pour y remédier, un nouveau dispositif sera bientôt mis en place. Celui-ci se basera sur le blockchain, technique qui permettra aux banques domestiques de vérifier en temps réel les lettres de procuration certifiées par les missions diplomatiques à l’étranger.C’est ce qu’ont annoncé le ministère des Affaires étrangères et le Korea Financial Telecommunications and Clearings Institute (KFTC), dont la mission est de collecter et traiter, de manière quotidienne, les informations portant sur les transactions journalières.Ce service est opérationnel dès aujourd’hui dans l’Ambassade de Corée du Sud au Japon et auprès de la Légation à Los Angeles aux Etats-Unis. Ce projet pilote devrait se généraliser progressivement aux autres missions diplomatiques.