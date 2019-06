Météo : Fortes pluies sur la côte est avant un retour à la normale ce weekend

Photo : YONHAP News

Après une nuit venteuse et pluvieuse, la météo de ce vendredi reste partagée entre pluies continues le matin et un temps couvert l’après-midi. Les côtes de la péninsule subissent des vents forts et les précipitations ont atteint jusqu’à 130 mm sur la côte est. Une alerte aux fortes pluies a été déclenchée vers 3h ce matin du côté de Yeongdong, dans la province de Gangwon.Le soleil refera doucement son apparition en fin de journée par le sud-ouest avant de recouvrir l’ensemble du pays ce weekend.Les températures pour aujourd’hui restent correctes puisqu’elles atteignent les 25°C à Séoul, les 23°C à Busan, les 22°C à Daegu, et les 24°C à Daejeon et à Jeju.