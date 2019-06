Moon Jae-in prononcera à Oslo un discours d’introduction sur la paix dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le président de la République effectuera une tournée en Europe du Nord du 9 au 15 juin prochain pendant laquelle il visitera successivement la Norvège, la Finlande et la Suède.Moon Jae-in devrait donner le ton de ce voyage en prononçant un discours d’introduction sur la paix dans la péninsule coréenne au Forum qui se tiendra à l’Université d’Oslo en Norvège.Ce sera l’occasion, pour le chef de l’Etat, de remercier les trois pays d’accueil qui soutiennent ses efforts dans le cadre du processus de paix dans la péninsule coréenne, et de leur expliquer le chemin à parcourir pour parvenir à cette fin.Selon un responsable de la Cheongwadae, cette tournée aura un sens fort, car elle ne sera pas sans rappeler le processus d’Helsinki qui, à l’époque de la guerre froide, permit d’apaiser les tensions entre l’Ouest et l’Est, les deux blocs européens. Sans oublier la première réunion entre Séoul, Pyongyang et Washington, proposée par l’intermédiaire de la Suède.Au Forum d’Oslo, le président Moon devrait réaffirmer les principes de base de la paix dans la péninsule. Mais il pourrait aller plus loin en adressant un message concret à la Corée du Nord afin de débloquer la situation actuelle dans laquelle Pyongyang et Washington se confrontent depuis l’échec de leur second sommet à Hanoï.