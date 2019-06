Photo : YONHAP News

Alors que la Bourse de Séoul était fermée hier, jour férié, elle a clôturé cette semaine par un bond de +0.16%. Le Kospi, son indice de référence, prend 3,22 points et termine à 2 072,33 points.Sur le marché des changes, la monnaie sud-coréenne perd de sa valeur face au dollar (+2,8 wons) par rapport à la dernière séance et atteint les 1 181,4 wons.